Son Dakika Haberleri: Eli öpülesi yaşlılara destek Büyükşehirden
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Eli öpülesi yaşlılara destek Büyükşehirden

1 saat önce

Yaşlı Destek Merkezi 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda; bakacak kimsesi olmayan, gelir durumu yetersiz yaşlılara ev temizlikleri, kişisel bakımları, hastane refakatleri gibi birçok yönden destek sağlıyor.

Eli öpülesi yaşlılara destek Büyükşehirden, System.String[]

Yaşlı Destek Merkezi 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda; bakacak kimsesi olmayan, gelir durumu yetersiz yaşlılara ev temizlikleri, kişisel bakımları, hastane refakatleri gibi birçok yönden destek sağlıyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 65 yaş üstü yaşlıların hayatlarını zenginleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bakacak kimsesi olmayan, gelir durumu yetersiz yaşlılara ev temizlikleri, kişisel bakımları, hastane refakatleri gibi birçok yönden destek sağlanmaktadır. Yaşlı Destek Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "2017 yılından bugüne kadar 350 farklı kişiye bin 978 hane temizliği, 128 farklı kişiye 959 kez kişisel bakım hizmeti, Fizik Tedavi ihtiyacı duyan ve doktor tarafından fizik tedavi görmesi uygun görülen 166 farklı kişiye toplamda 3 bin 270 saat fizik tedavi seansı uygulanmıştır" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:11 Kaynak: İHA
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