Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu - Son Dakika

Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu

Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu -Sıkışan el salça makinası kesilerek çıkartıldı Hatay'ın Erzin ilçesinde 20 yaşındaki genç, el parmaklarını salça yapımında kullanılan makineye kaptırdı.

Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu -Sıkışan el salça makinası kesilerek çıkartıldı HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde 20 yaşındaki genç, el parmaklarını salça yapımında kullanılan makineye kaptırdı. Salça makinesine sıkışan el hastanede doktorların gözetiminde itfaiye tarafından metal parça uzun süren çabalar sonucu kesilerek çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre; Erzin ilçesi Kızlarçayı mahallesinde evde salça yapımında kullanılan elektrikli makinenin çalıştığı esnada B.Ö. adlı gencin sağ eli ve parmakları makineye sıkıştı. Eli ve parmakları makineye sıkışan genç, yerinden sökülen makine parçasıyla birlikte Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı gencin el ve parmaklarını, sıkıştığı yerden kurtarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istendi. Hastanede görevli doktorların gözetiminde B.Ö'nün el ve parmakları itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda sıkışan el salça makinesinin metal parçası kesme makası yardımıyla kesilerek çıkartıldı, ardından tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:09

Kaynak: İHA

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