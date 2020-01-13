Eli sopalı o cani serbest bırakıldı - Son Dakika
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Eli sopalı o cani serbest bırakıldı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye döven F.M. isimli şahsın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Eli sopalı o cani serbest bırakıldı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye döven F.M. isimli şahsın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Sokakta çocukların gözleri önünde şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Sokak ortasında darp edilen kadının "Şimdi karakola gidiyorum" demesi üzerine şahıs "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme" diye bağırdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Yaşanan olayın ardından darp edilen kadın Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Uyuşturucu bağımlısı oğlunun daha önce F.M. ile arkadaşlık ettiğini söyleyen kadın, olay günü de oğlunu aramak için F.M.'nin yanına gittiğini söyledi. "Oğlun burada yok" diye sinirlenen F.M.'nin kadını bu nedenle darp ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen F.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor.

(Serdar Ünal/İHA)

Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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