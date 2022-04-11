Son dakika haberleri! Eli sopalı şahıs sokakta yatan köpeğe saldırdı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Eli sopalı şahıs sokakta yatan köpeğe saldırdı; o anlar kameraya yansıdı

11.04.2022 14:11
Son dakika haberleri! Eli sopalı şahıs sokakta yatan köpeğe saldırdı; o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi: Esenyurt'ta "Paşa" isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir caninin saldırısına uğradı.

Esenyurt'ta "Paşa" isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir caninin saldırısına uğradı. Eli sopalı saldırgan, uyuyan hayvana acımadan defalarca vururken, köpek kaçarak kendini kurtardı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Esnaflar ve mahalle sakinleri tarafından beslenen "Paşa" isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Uyuyan hayvanın yanına yaklaşan eli sopalı cani, hiç acımadan köpeğe vurmaya başladı. Saldırı sonrasında Paşa kaçarak canını kurtarırken, şahıs kayıplara karıştı. Yaşanan saldırıdan sonra ise hayvanın korkudan sokağa girmediği ve insanlardan korkmaya başladığı öğrenildi. Caninin sopalı saldırı anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"HAYVAN ARTIK SOKAĞA GİRMİYOR"

Yaşanan olayı anlatan Esnaf Adam Bozkurt, "Biz mahallede esnaflarla birlikte 'Paşa' isimli sokak köpeğine bakıyoruz. Hayvana sürekli yemek veriyor ve yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz akşam ise caninin biri köpeğimizi dövmüş. Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla, şahıs birden geliyor ve köpeğe sopayla vurmaya başlıyor. Daha sonra köpek kaçıyor ve şahıs da gidiyor. Bu caninin Allah cezasını versin. Paşa, artık hepimizden korkuyor ve yemek yemiyor. Hatta artık bu sokağa bile gelmiyor. Ona denecek bir şey bulamıyorum" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eli sopalı şahıs sokakta yatan köpeğe saldırdı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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