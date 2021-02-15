Elif, bağışlarla sokak kedilerini tedavi ettiriyor

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Elif Şerbetci (24), sosyal medya aracılığıyla hayvanseverlerden topladığı bağışlarla sokak kedilerini kliniklere gönderip tedavi ettiriyor. Şerbetci, "Bir sürü hayvanın böyle hasta ve yaralı halden iyileştiği hali görmek bana da keyif veriyor. Onlar mutlu olunca ister istemez seviniyorum" dedi.

Erbaa'da ailesiyle birlikte yaşayan Elif Şerbetci, yaralı haldeki kedileri tedavi ettirmeye başladı. 2013 yılında sokak hayvanlarını besleyerek ilgilenmeye başlayan Şerbetci, 2018 yılında yaralı hayvanları tedavi ettirmeye karar verdi. Başka gönüllülerden bu işi nasıl yapabileceğini öğrenen Şerbetci, sosyal medya aracılığıyla bağış toplamaya başladı. Kendi bulduğu, zaman zaman da vatandaşların getirdiği yaralı kedileri Samsun, İzmir ve İstanbul'daki kliniklere gönderip tedavilerinin yapılmasını sağladı. Şerbetçi şimdiye kadar sosyal medyadan gelen bağışlarla yaklaşık 25 kediyi tedavi ettirdi.

'SEVDİK, BAĞLANDIK, BÖYLECE BAŞLADIM'

Yaklaşık 8 yıl önce bir yavru sokak köpeği bulup onu sahiplenerek hayvanlarla ilgilenmeye başladığını ifade eden Elif Şerbetci, "Zaman geçirdikçe sevdik, bağlandık. Onun çok etkisi oldu hayvanları fark etmemde. Daha sonra beslemeler yapmaya başladım. Mama alıyordum, başka şeyler alıyordum. 2018 yılında biraz da sosyal medyanın gücüyle yaralı hayvanları da tedavi ettirebileceğimi fark ettim. Arkadaşlarımdan destek aldım. Bu işi 6-7 yıldır yapan birisiyle tanıştım. O da Tokat Zile'de bir gönüllü. Bana nasıl yapabileceğimi öğretti. Gelen bağışları da klinik hesabına yönlendirdim. Bazen ağır vakalar olduğunda İzmir'deki dernekler veya İstanbul'daki dernekler de sağ olsunlar yardımcı oldular. Nakil işlerini ben hallederken, tedavi işlerini de onlar üstlendi. Onların da büyük etkisi oldu. O şekilde de kurtulan hayvanlar oldu" dedi.

'ONLAR MUTLU OLUNCA İSTER İSTEMEZ BEN DE OLUYORUM'

Geçen hafta felçli bir kediyi İzmir'e gönderdiğini anlatan Şerbetci, "Onun tedavisiyle ilgileniyorlar. Naklini biz karşıladık desteklerle. Bunları da sosyal medyadan paylaşıyorum, insanlar desteklerinin sonuca ulaştığını görsünler diye. Şeffaf bir şekilde olabildiğince yansıtmaya çalışıyorum. Güzel oluyor, bir sürü hayvanın böyle hasta ve yaralı halden iyileştiği hali görmek bana da keyif veriyor. Onlar mutlu olunca ister istemez seviniyorum" diye konuştu.

'KÜÇĞK MİKTARLAR BİRLEŞİYOR, BİR HAYVANIN HAYATI KURTULUYOR'

Kendisine genellikle sosyal medya aracılığıyla ulaşıldığını ifade eden Şerbetci, "Parça parça farklı insanlardan belki 10, belki 20 tane kişinin emeğiyle bir hayvan tedavi oluyor. Miktarı önemli değil. 10 TL bile göndereni var kliniğe. Ama o biriktiği zaman bir tane hayvan kurtulmuş oluyor. Bu çok önemli zaten. Kimseden çok fazla destek olmasını bekleyemiyoruz ama 10 TL, 20 TL, böyle kahve parası, sigara parası, belki alışverişlerinden kısıp o hayvana gönderiyorlar. ve onun hayatı kurtulmuş oluyor. Parça parça, basit bir şeyden güzel bir şey çıkıyor ortaya" dedi.

'KİŞİSEL HESABA DEĞİL, KLİNİĞE ÖDEME YAPIYORLAR'

Bu işi çok önemsediğini belirten Elif Şerbetci, "Kişisel hesaba para toplamak hem etik değil hem de yasal değil. Bu noktada şeffaf olabilmek için önce kediyi veya köpeği gönderip daha sonra kliniğin veya hekimin hesap numarasını veriyorum. Yardımları oraya yapıyorlar. Bana da bilgi veriyorlar. Böylece ne kadar ödendiğini öğrenmiş oluyorum. Kalan borcumu güncelliyorum. Klinikle de sürekli irtibat halindeyim. Onlar da gönüllü olduğum için destek oluyorlar. Ödeme konusunda kolaylık sağlıyorlar" diye konuştu.