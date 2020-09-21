Belediye Başkanı, makam aracı ile minik öğrenciyi ilk dersine bıraktı - Son Dakika

Belediye Başkanı, makam aracı ile minik öğrenciyi ilk dersine bıraktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yüz yüze eğitimin ilk gününde birinci sınıfa yeni başlayan Elif Koç isimli küçük kızı, makam arabasıyla okuluna bıraktı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ana sınıfı ve birinci sınıfların yüz yüz eğitime başladığı ilk günde birinci sınıfa yeni başlayan Elif Koç'u makam arabasıyla evinden alarak okuluna bıraktı. Emek Mahallesi'nde oturan ve yeni okula başlayan Elif Koç'un sevinç ve heyecanına ortak olan Başkan Çiftçi, makam arabasıyla evinden aldığı küçük Elif'i eğitime başladığı Akçakoça İlkokulu'na götürdü.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Akçakoca İlkokulu'nda sınıfları gezerek, yeni okula başlayan çocuklarla sohbet etti. Öğrencilere hijyen seti dağıtan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, pandemi dolayısıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istediği öğrencilere, yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.