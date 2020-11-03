Elif bebeği enkazdan çıkaran itfaiyeci ailesini gururlandırdı - Son Dakika

Elif bebeği enkazdan çıkaran itfaiyeci ailesini gururlandırdı

Abla Saime Bostancı: "Elif bebeğin kurtuluşunu görünce kardeşimle gurur duyduk, çok mutlu olduk, duygulandık"

HATAY - İzmir'de meydana gelen depremde 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'i enkazdan çıkaran itfaiye eri Muammer Çelik'in ablası Saime Bostancı, "Elif bebeğin kurtuluşunu görünce kardeşimle gurur duyduk, çok mutlu olduk, duygulandık" dedi.

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan annesi Ayşe Çelik'i ziyaret etmek için Ankara'dan gelen Saime Bostancı, Elif bebeği kurtaran kardeşiyle gurur duyduklarını söyledi. Bostancı, "Kardeşimi dün televizyonda gördük. İstanbul Belediyesi'nde görevliydi İzmir'e gitti. Orada Elif'i kurtardı çok sevindik gerçekten. Oğluyla gurur duyar konuşmak ister annemde ama rahatsız konuşamıyor. İzmir için çok üzüldük herkese geçmiş olsun diyoruz. Allah böyle felaketleri göstermesin bizlere. Tüm İzmir halkına başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.