Elif Boyner'den İyi Yaşa uygulaması - Son Dakika

Spor kültürünü yayma hedefiyle SWEATers App'i 2017'de kuran Elif Boyner, şimdi de 'İyi Yaşa' uygulamasını hayata geçirdi. Her an, her yere, herkese iyi yaşam getirmeyi hedefleyen uygulamada fitness, yoga, meditasyon, farkındalık, beslenme eğitimleri verilecek.

Uygulamaya yönelik bilgi veren Elif Boyner, "Herkesin iyi yaşam tanımı kendine göre, İyi Yaşa ile kimseye bir doğruyu dayatmadan hayatlarında farkındalık oluşturmayı, kullanıcılara iyi yaşam için gerekli her türlü desteği vermeyi hedefliyoruz" dedi.

En güvenilir ve en deneyimli fitness, yoga, meditasyon, farkındalık, beslenme eğitmenlerinin platformda olduğunu aktaran Boyner, "Uygulamamız, tüm online uygulama mağazalarında açılışa özel ücretsiz olarak kullanıcı ile buluştu. En kaliteli eğitim ve çekimler ile hem spor ve sağlık tutkunlarına oldukları yerde erişecek hem de iyi yaşama adım atmak isteyenleri her seviyeye uygun alternatifleriyle harekete geçirecek" diye konuştu.

UYGULAMADA FİTNESS, PİLATES, HIIT, KARDİYO, KİCK BOKS, DANS GİBİ İÇERİKLER VAR

Kullanıcıların kendilerine uygun antrenmanı bulacağını belirten Boyner, "İyi Yaşa uygulamasıyla fitness, pilates, HIIT, kardiyo, kick boks, dans, hiphop gibi alan derslerinden yağ yakımı, kuvvet kazanma, güçlenme, kilo verme, sıkılaşma hedeflerine kadar farklı konularda içeriklere erişilebiliyor. Aynı zamanda yoga, meditasyon ve farkındalık dersleriyle anda, alanda ve akışta kalmanızı sağlarken esneme, kuvvetlenme, güçlenme alanlarında sizi destekliyor. İyi Yaşa uygulaması; amacı sağlıklı olmak, endorfin salgılamak, fit hissetmek, ideal kiloya ulaşmak, kuvvetlenmek, anda kalmak ya da eğlenmek olan tüm kullanıcılara kendilerine uygun antrenmanı bulma kolaylığı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

AÇILIŞA ÖZEL 1 AY ÜCRETSİZ

İyi Yaşam anlayışını spor, doğal yaşam ve iyi beslenme üzerine kurduklarını söyleyen Boyner, "Sağlıklı beslenme kültüründen pratik yemek tariflerine, vegan, vejeteryan, sıfır glüten gibi farklı beslenme tiplerinden oluşan çok yönlü beslenme haritası da mevcut" dedi.

İyi Yaşa uygulaması açılışa özel 1 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ücretsiz sürenin ardından Aylık 36,99 lira, 3 Aylık 99,99 lira ve Yıllık 369,99 lira olarak herkese hizmet sunmaya devam edecek.