Elif Çakal cinayetine ilişkin olay yerinde keşif kararı - Son Dakika
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Elif Çakal cinayetine ilişkin olay yerinde keşif kararı

02.06.2022 17:04

Elif Çakal cinayetine ilişkin olay yerinde keşif kararıİSTANBUL Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmalarına başlandı.

Elif Çakal cinayetine ilişkin olay yerinde keşif kararı

İSTANBUL Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmalarına başlandı. Mahkeme, 22 Haziran tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin olay tarihinde 2'si 18 yaşından küçük olan 4 sanığın yargılanmalarına başlandı. İstanbul 18.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müştekiler Abdulkadir Aydın, Şüheda Tekin ve maktulün annesi Hacer Çakal, avukatlarıyla ve Aile Bakanlığı avukatıyla birlikte hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Gürkan Kalmaz, Ufuk Bökü ile suça sürüklenen çocuklar T.Y. ile S.T. de mahkemeye avukatlarıyla katıldı. Duruşma başladığı sırada maktulün annesi Hacer Çakal, sanıklara saldırmaya çalıştığı ve sürekli bağırarak uyarılara rağmen durmadığı gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldı. Akabinde mahkeme, çocuğun korunması ihtiyacı gözetilerek yargılamanın kapalı yapılacağını söyledi ve izleyiciler salondan dışarı çıkarıldı.

Duruşmada sanıklar ile suça sürüklenen çocuklar SEGBİS aracılığıyla savunma yaptılar, akabinde müştekiler konuşmaya başladı.

"Hayatı severdi, hiçbir psikolojik sıkıntısı yoktu"

Duruşmada maktulün babası Abdulkadir Aydın, kızının intihar ettiğine inanmadığını söyleyerek, "Daha önce hiçbir intihar girişimi olmadı. Hayatı severdi, hiçbir psikolojik sıkıntısı yoktu. Ara sıra alkol alırdı, uyarırdım ancak büyük tepki vermezdim. Kızım olduğu için bir şey demiyordum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Maktulün kız kardeşi Şüheda T. ise beyanında, "Kendisi gayet normal ve sağlıklı bir insandı. İntihara eğilimli değildi, hiçbir şekilde kavgasını da görmedim, duymadım. Mahkemedeki sanıklar olan kız arkadaşları kardeşimi kötü yola sevk etti" ifadelerini kullandı.

"Hep kavga edip barışıyorlardı"

Duruşmada tanıklık yapan Berna Temür, "Kız kardeşim olay mahallindeyken bana ses kayıtları atmıştı. Maktulün namusuna laf attığını ve birazdan döveceğini söylüyordu. Ben de 'uğraşma' dedim. Maktul Elif'i önceden tanıyorum, kardeşim Senem'in arkadaşıdır. Hep kavga edip barışıyorlardı. Elif evimize sık sık gelirdi, gidecek yerinin olmadığını söylerdi. Bizde kalırdı, yer, içer, banyosunu bile yapardı " şeklinde konuştu.

Duruşmada müşteki avukatı, delillerin toplanmadığını ve sanıkların kaçma ihtimalleri olduğu gerekçeleriyle tutuklanmalarını talep etti.

Sanıkların avukatları ise olay yerinde keşif yapılmasını ve sanıkların haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ettiler.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesiyle birlikte sanıkların tutuklanması talebinin, dosyanın geldiği aşama ve savunmaların alınmış olması gerekçeleriyle reddine karar verilmesini istedi.

Keşif yapılacak

Mahkeme, 22 Haziran 2022 tarihinde keşif yapılacak yerde sanıkların ve tanıkların hazır edilmesine hükmetti. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve imza tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal'ın 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yeniden gözaltına alınan şüphelilerden S.T. tutuklanırken, T.Y., aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Elif Çakal cinayetine ilişkin olay yerinde keşif kararı
Elif Çakal cinayetine ilişkin olay yerinde keşif kararı
Elif Çakal cinayetine ilişkin olay yerinde keşif kararı
Elif Çakal cinayetine ilişkin olay yerinde keşif kararı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elif Çakal cinayetine ilişkin olay yerinde keşif kararı - Son Dakika


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