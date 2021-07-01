Üye Girişi
ELİF ÇAKAL'IN 4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI - Son Dakika

ELİF ÇAKAL'IN 4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

01.07.2021 09:47

SULTANGAZİ'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı.

SULTANGAZİ'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

ELİF ÇAKAL'IN 4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
ELİF ÇAKAL'IN 4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
ELİF ÇAKAL'IN 4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
ELİF ÇAKAL'IN 4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELİF ÇAKAL'IN 4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı tekrar düzenlenecek 10:06 Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı tekrar düzenlenecek Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz 09:17 Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz
Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi 08:42 Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar 08:02 Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar 08:01 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın aylar sonra konuştu: Ben de mağdur oldum, Türk yargısına teslim olacağım
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi 00:55 Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda 23:40 Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda

Son Dakika Haberleri
10:14 Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı
10:05 Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı tekrar düzenlenecek
09:57 Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü korkunç şekilde hayatını kaybetti
09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu
09:44 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu
09:38 "Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırdılar! Yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
09:16 Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz
09:15 Normalleşmenin ardından uyarılar art arda geldi! Uzmanlar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat çekti
08:41 Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi
08:02 Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı         
10:09
Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü korkunç şekilde hayatını kaybetti Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü korkunç şekilde hayatını kaybetti         
09:58
Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu         
09:44
Normalleşmenin ardından uyarılar art arda geldi! Uzmanlar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat çekti Normalleşmenin ardından uyarılar art arda geldi! Uzmanlar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat çekti         
09:16
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor         
08:00
Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler         
00:11
Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor         
22:36
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 10:18:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ELİF ÇAKAL'IN 4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement