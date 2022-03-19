ELİF ÇAKAL'IN ARKADAŞLARINA 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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ELİF ÇAKAL'IN ARKADAŞLARINA 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

19.03.2022 11:39

SULTANGAZİ'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

SULTANGAZİ'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Çakal'ın arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturmada tespit edilen görüntülerde Elif Çakal'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.?nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.

Eski bir maden ocağında cesedi bulunan Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da olayı kameraya çektiği belirlenmişti.

ELİF'İ SUÇLADILAR

Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek kavgayı başlattığını ileri sürdüler. Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler, yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladığını, tutunduğu taşı bırakmasın diye ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdüler.

ELİF ÇAKAL'IN ARKADAŞLARINA 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
ELİF ÇAKAL'IN ARKADAŞLARINA 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
ELİF ÇAKAL'IN ARKADAŞLARINA 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

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Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu

Elif Çakal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELİF ÇAKAL'IN ARKADAŞLARINA 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELİF ÇAKAL'IN ARKADAŞLARINA 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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