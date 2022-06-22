Son duruşmada, sanık avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebi üzerine alınan karar uyarınca sanıklar ve avukatları ile bilirkişi heyeti, Cebeci Mahallesi'ndeki ormanlık alana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı - Son Dakika

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