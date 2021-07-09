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Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli teslim oldu - Son Dakika

Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli teslim oldu

09.07.2021 15:00
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli teslim oldu, System.String[]

Sultangazi'de, 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen 2 zanlı tutuklandı.

Sultangazi'de, 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eziyet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler G.K. (22) ve U.B (21) teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayın geçmişi

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüş, olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, Çakal'la birlikte olan 2 arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer 2 arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

Çakal'ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Çakal'ın, yanında bulunan 2 kız arkadaşıyla kavga ettiği anlar yer almıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çakal'ın arkadaşı olduğu belirtilen 4 şüpheli hakkında, daha sonra "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eziyet" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüphelilerden S.T. (17) tutuklanırken, T.Y. (15) hakkında, ev hapsinden oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Gaziosmanpaşa, Cumhuriyet, Sultangazi, Elif Çakal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli teslim oldu - Son Dakika


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