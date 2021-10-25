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Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye - Son Dakika

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye

25.10.2021 18:18

İstanbul Sultangazi'de, 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada, Elif'i darbettikleri görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan üç şüpheli adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiindeki uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Ekim'de soruşturma kapsamında "Eziyet etme" suçundan tutuklu bulunan Elif Çakal'ın arkadaşları Gürkan K., Ufuk B. ve S.T'nin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 108. Maddesi uyarınca tutukluluk hallerinin uzatılması talebinde bulundu.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

Talep üzerine 21 Ekim'de Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutukluluk incelemesi duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu şüphelilerin avukatları katıldı. Şüpheli Ufuk B.'nin avukat, müvekkilinin maktüleye yönelik herhangi bir fiziksel temas ya da suç teşkil eden davranışlarının olmadığını, husumetinin olmadığını savundu. Suça Sürüklenen Çocuk S.T.'nin avukatı ise müvekkilinin 17 yaşında bir çocuk olduğunu belirterek 4 aydır tutuklu bulunduğunu, görüntülere göre meşru müdafaa kapsamında basit yaralama söz konusu olduğunu kaydetti. Şüpheli Gürkan K.'nin avukatı da tüm delillerin toplandığını, tek beklenenin adli tıp raporu olduğunu, tutuklu kalmasının cezalandırma boyutunu aştığını ifade etti. Tüm şüphelilerin avukatları müvekkilleri hakkında tahliye talebinde bulundu.

ADLİ KONTROLLE

Mahkeme, üç şüphelinin "Eziyet etme" suçunun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, savunmaları, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük bir oranda toplanmış olması dikkate alınarak tutuklu kalmalarının bu aşamada ölçüsüz kalabileceği gerekçesiyle tutuklama talebinin devamı yönündeki talebin reddine ve ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Şüphelilerin başka suçtan tutuklu değilse serbest bırakılmalarına da karar veren mahkeme, haklarında iki gün en yakın polis merkezine imza verme şartı ile yurt dışı yasağı konulmasına da karar verdi. Şüpheliler, adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmezlerse hemen tutuklanabilecekleri ihtarında da bulunuldu.

Elif Çakal'ın şüpheli ölümü; tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye

OLAYIN GEÇMİŞİ

Elif Çakal'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini iddia etti. Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen T.Y., S.T. ile iki erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Elif Çakal'ın şüpheli ölümü; tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye

Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülürken, yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşıldı. Bu görüntüler sonrası kız çocuğunun yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. S.T. (17) ve T.Y. (15) tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. S.T tutuklanırken, T.Y. ise "ev hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gürkan K. (22) ve Ufuk B. ise daha sonra tutuklandılar.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği, Gaziosmanpaşa, Elif Çakal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye - Son Dakika
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