Elif Can, sahaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Elif Can, sahaya çıktı - Son Dakika Spor

Elif Can, sahaya çıktı

6 saat önce

Türkiye'nin ilk dijital scouting projesi olan 'Geleceğin Karakartalı' kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na seçilmeyi başaran 14 yaşındaki Elif Can, Beşiktaş-Sivasspor maçında sahaya çıktı.

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Türkiye'nin ilk dijital scouting projesi olan 'Geleceğin Karakartalı' kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na seçilmeyi başaran 14 yaşındaki Elif Can, Beşiktaş- Sivasspor maçında sahaya çıktı.


Beşiktaş ile Vodafone işbirliği kapsamında gerçekleşen ve Türkiye'nin ilk dijital scouting projesi olma özelliğini taşıyan 'Geleceğin Karakartalı' kapsamında siyah-beyazlı ekibin seçtiği Elif Can, Beşiktaş-Sivasspor maçının devre arasında sahaya çıktı. 7 bölgede yapılan seçmelerin ardından Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na seçilen 14 yaşındaki Elif, ilk maçına ise yarın çıkacak. - İSTANBUL

Sivasspor, Beşiktaş, Elif Can, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:08 Kaynak: İHA
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