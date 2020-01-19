Elif Can, sahaya çıktı

Türkiye'nin ilk dijital scouting projesi olan 'Geleceğin Karakartalı' kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na seçilmeyi başaran 14 yaşındaki Elif Can, Beşiktaş-Sivasspor maçında sahaya çıktı.

Türkiye'nin ilk dijital scouting projesi olan 'Geleceğin Karakartalı' kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na seçilmeyi başaran 14 yaşındaki Elif Can, Beşiktaş- Sivasspor maçında sahaya çıktı.

Beşiktaş ile Vodafone işbirliği kapsamında gerçekleşen ve Türkiye'nin ilk dijital scouting projesi olma özelliğini taşıyan 'Geleceğin Karakartalı' kapsamında siyah-beyazlı ekibin seçtiği Elif Can, Beşiktaş-Sivasspor maçının devre arasında sahaya çıktı. 7 bölgede yapılan seçmelerin ardından Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na seçilen 14 yaşındaki Elif, ilk maçına ise yarın çıkacak. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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