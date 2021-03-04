Elif'e çarpan sürücünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da evine giden 17 yaşındaki Elif Bereket'e otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı'nın 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kardeşi ile yaya olarak eve dönen Elif Bereket'e (17) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı'nın 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Badıllı savunmasında, "Eşimin rahatsız olduğuna ilişkin bir haber aldım ve bunun üzerine hız yaptım beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Elif Bereket'in çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayarak yere çakıldığı görülmüştü. Karaköprü ilçesinde, 26 Ocak günü lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı. Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - ŞANLIURFA