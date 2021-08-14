Üye Girişi
Elif Ece Uzun: Konuşursam suçlu duruma düşerim - Son Dakika

Elif Ece Uzun: Konuşursam suçlu duruma düşerim

14.08.2021 08:15
Elif Ece Uzun: Konuşursam suçlu duruma düşerim, System.String[]

Geçtiğimiz ay yapılan davanın ilk duruşmasında eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia eden ünlü model konuyla ilgili soruları yanıtlamak istemedi.

Geçtiğimiz ay yapılan davanın ilk duruşmasında eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia eden ünlü model konuyla ilgili soruları yanıtlamak istemedi.

Uzun, "İki tarafın da isteğiyle davaya yayın yasağı geldi, kasım ayında duruşmamız var. O yüzden konuşamıyorum, kararı ihlal etmiş olurum. Suçlu durumuna düşerim, hassas bir durum" dedi.

NE OLMUŞTU

Manken Elif Ece Uzun, 27 Ekim 2019'da evlendiği işadamı Mehmet Tuş'un kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzun ayrıca eşinin uyuşturucu kullandığını öne sürmüştü. Mahkeme, Mehmet Tuş'un 2 ay süreyle Elif Ece Uzun'a yaklaşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Tuş, eşinin mağdur rolü oynayarak magazin dünyasında dikkat çekmeye çalıştığını iddia etti. Mahkeme itirazı reddetti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Elif Ece Uzun, uzaklaştırma kararının ardından 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Uzun avukatıyla katılırken, Mehmet Tuş duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan ünlü mankenin avukatı Nadejda Yokuş, "Mehmet Tuş, mahkemenin ikiz çocuklara bağladığı 3 bin 600 liralık nafakayı ödememektedir. İcra müdürlüğüne başvurarak 22 bin 739 liralık icra takibi başlattık. Ancak davalı itiraz etti ve takip durdu. İtirazın iptali için ayrı bir dava açmak zorunda kaldık" dedi.

Elif Ece Uzun: Konuşursam suçlu duruma düşerim

EVİNİ VE ARABASINI SATTI

Elif Ece Uzun'un ailesinin yardımıyla geçimini sağladığını anlatan avukat, şöyle konuştu: "Davalının borçları yüzünden alacaklıları Elif Hanım'ın kapısına dayandı. Davalı ayrıca kendi borçlarını Elif Hanım'ın 1.5 milyon lira değerindeki evini ve 500 bin liralık arabasını satarak ödemeye çalıştı. Borçlar yüzünden Elif Hanım'ın evindeki doğalgaz kesildi. Çocuklarının mama ihtiyacını dahi ailesi karşılamaktadır. Nafakanın artırılmasını istiyoruz." Nafaka artırım talebini reddeden mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Elif Ece Uzun, Mahkeme, Kasım, İcra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Elif Ece Uzun: Konuşursam suçlu duruma düşerim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı böyle taradı 08:02 Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı böyle taradı Demir korkuluklardan kanala atlayacaktı! İntihara kalkışan kadını, kelepçeyle hayata bağladılar 05:21 Demir korkuluklardan kanala atlayacaktı! İntihara kalkışan kadını, kelepçeyle hayata bağladılar Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti 23:42 Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz 23:24 Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu 22:58 Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durum kontrolden çıktı 22:18 BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durum kontrolden çıktı
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı 21:58 Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi 19:59 Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi

Son Dakika Haberleri
08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum         
08:52
Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı         
07:50
74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi         
00:23
Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı         
23:27
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 08:57:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elif Ece Uzun: Konuşursam suçlu duruma düşerim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement