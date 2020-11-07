Elif'i 5 yıldır babası, 8 aydır da annesi göremiyor; çaresiz çift yardım bekliyor - Son Dakika

ADANA'da çalışmak için gittiği Türkmenistan'ın Aşgabat şehrinde evlenip, sonrasında da Türkiye'ye dönen Atilla Aydaş (38) 5 yıldır, eşi Narcan Aydaş ise 8 aydır kızları Elif'i göremiyor. Eski hükümlü olduğu için Türkmenistan tarafından ülkeye alınmayan Atilla Aydaş, kızının Türkiye'ye getirilmesi için yardım isteyerek, "Ben de diğer babalar gibi çocuğumu gezdirmek istiyorum" dedi.

Çalışmak için 2011 yılında Türkmenistan'ın Aşgabat şehrine giden Atilla Aydaş, Narcan Aydaş (32) ile tanışarak 2013 yılında evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Elif adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Kızları 5 aylıkken Türkiye'ye dönme kararı alarak havaalanına giden aileden, Narcan Aydaş ile kızına ülkeden çıkış izni verilmedi. Bunun üzerine tek başına Türkiye'ye dönen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiği sırada eski bir ceza dosyası nedeniyle gözaltına alınan Atilla Aydaş, cezaevine konuldu. Dilekçe yazarak kızı ve eşinin ziyaretine gelmesini talep eden Aydaş için Türkmenistan hükümeti sadece eşine izin verdi. Kızları Elif, anneannesi ile kalırken Narcan Aydaş, Mart ayında eşini cezaevinde ziyarete geldi. Ancak o da koronavirüs nedeniyle ülkesine dönemeyince eşinin yakınlarının bulunduğu Adana'nın Ceyhan ilçesine yerleşti. 4 yılın ardından eşinin cezaevinden çıkmasıyla Türkiye'de ikamet izni alan Narcan Aydaş ile 5 yıldır kızını göremeyen Atilla Aydaş, kızlarının Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi.

Kızı 5 aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmeye karar veren Atilla Aydaş, eşi ve kızına izin verilmeyince tek başına dönmek zorunda kaldığını belirterek, "Türkiye'ye döndüğümde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda eski bir dosyamdan dolayı gözaltına alındım. Oradan da Ankara'da cezaevine gönderdiler. Cezaevindeyken dilekçe yazıp eşimin Türkmenistan'dan beni ziyarete gelmesini sağladım. Eşim, ben cezaevindeyken birkaç kere Türkiye'ye görüşlerime geldi. En son mart ayında geldiğinde koronavirüs nedeniyle uçuşların yasaklanmasından dolayı eşim geri dönemedi" dedi.'BENDE DİĞER BABALAR GİBİ ÇOCUĞUMU GEZDİRMEK İSTİYORUM'Türkmenistan'da kalan kızının Türkiye'ye gelebilmesi için çeşitli evrakların imzalanması gerektiğini söyleyen baba Aydaş, eski hükümlü olduğu için Türkmenistan'ın imzasını kabul etmediğini ileri sürdü. Kızlarının Türkmenistan'da kendi üzerinde görünmediğini söyleyen Aydaş, "Çocuğumla hatırladığım en son anım, kucağıma alıp öptüğüm anlar. Fotoğraflarına bakarak hasret gideriyorum. Erkek olarak üzüntümü belli etmesem de psikolojim bozuluyor. Çocuğumuz yanımızda olsa huzurumuz olacak ama aklımız hep çocuğumuzda. Çocuğumla telefonda görüştüğümüzde 'Beni ne zaman alacaksınız?' diyerek ağlıyor. 'Benim annem babam yok mu?' diyor. Kızımız Türkmenistan'da anneannesinin yanında kalıyor. Ben de diğer babalar gibi çocuğumu alıp gezdirmek istiyorum. Ben devletimizden para istemiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" diye konuştu.'ARTIK AİLE OLMAK İSTİYORUZ'

Mart ayında cezaevindeki eşi ile görüşmek için Türkmenistan'dan gelen Narcan Aydaş, "Ben geldikten sonra pandemiden dolayı uçuşlar yasaklandı. Geri dönemedim. Çocuğum Türkmenistan'da kaldı. Tek isteğim çocuğuma kavuşmak. Mart ayından beri ben de çocuğumu göremiyorum. Sadece cep telefonundan görüntülü konuşabiliyorum. Konuştuğumda 'anne seni çok özledim gelmeyecek misin? diye soruyor. O yüzden yardım istiyorum çocuğumu bana getirin. Ben 8 aydır kızımı göremiyorum. Babası ise 5 yıldır. Artık bir aile olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.