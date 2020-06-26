'Elif ile Alp' yaz tatilinde de çocuklarla birlikte - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, çocukların, küresel salgın dönemindeki koşullara uyumlarını kolaylaştırmak ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak amacıyla yayın hayatına merhaba diyen 'Elif ile Alp' adlı kitabın, yaz tatilinde de çocuklarla buluşmaya devam edeceği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Psikoeğitsel Etkinlikler Serisi'nin üçüncü bölümü, e-kitap olarak çocuklar ve ebeveynler için sayfalarını araladı. Bu kapsamda, çocukların, küresel salgın dönemindeki koşullara uyumlarını kolaylaştırmak ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak amacıyla yayın hayatına merhaba diyen 'Elif ile Alp' adlı kitap, yaz tatilinde de çocuklarla buluşmaya devam edecek. Evde geçen günlerde birbirinden renkli etkinliklerle, ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasına yardımcı olan 'Elif ile Alp', bu kez çocukları pikniğe davet edecek.
Elif ile Alp, 'Piknik Hazırlığı' etkinlik kitabına, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi 'org.meb.gov.tr' adresinden ulaşılıyor.