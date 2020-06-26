'Elif ile Alp' yaz tatilinde de çocuklarla birlikte - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, çocukların, küresel salgın dönemindeki koşullara uyumlarını kolaylaştırmak ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak amacıyla yayın hayatına merhaba diyen 'Elif ile Alp' adlı kitabın, yaz tatilinde de çocuklarla buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Psikoeğitsel Etkinlikler Serisi'nin üçüncü bölümü, e-kitap olarak çocuklar ve ebeveynler için sayfalarını araladı. Bu kapsamda, çocukların, küresel salgın dönemindeki koşullara uyumlarını kolaylaştırmak ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak amacıyla yayın hayatına merhaba diyen 'Elif ile Alp' adlı kitap, yaz tatilinde de çocuklarla buluşmaya devam edecek. Evde geçen günlerde birbirinden renkli etkinliklerle, ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasına yardımcı olan 'Elif ile Alp', bu kez çocukları pikniğe davet edecek.

'YAZ BOYUNCA PEK ÇOK İÇERİK SUNACAĞIZ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ziya Selçuk , yaz tatili boyunca çocuklara eğlenerek, tasarlayarak, sorun çözerek öğrenecekleri ve keyifle vakit geçirecekleri pek çok içerik sunacaklarını, ebeveynlerin de iş birliği ve desteğiyle çocukların eğlenceye doyacakları bir tatil ortamı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk, psikoeğitsel destek serisindeki bu çalışmayla, küresel salgın dönemindeki kontrollü normalleşme sürecinde çocukların, güçlü yanlarını fark etmelerine ve geleceğe yönelik olumlu bakış açısı kazanmalarına destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Elif ile Alp, 'Piknik Hazırlığı' etkinlik kitabına, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi 'org.meb.gov.tr' adresinden ulaşılıyor.