Son Dakika Haberleri: Elif'in Düşleri, 14 Burda AVM'de
Son Dakika Güncel Elif'in Düşleri, 14 Burda AVM'de

Elif'in Düşleri, 14 Burda AVM'de

15 dakika önce

Bolu'da, Esas 14 Burda'nın düzenlediği Elif'in Düşleri' etkinliğinde minik ziyaretçiler doyasıya eğlenecek.

Elif'in Düşleri, 14 Burda AVM'de, System.String[]

Bolu'da, Esas 14 Burda'nın düzenlediği Elif'in Düşleri' etkinliğinde minik ziyaretçiler doyasıya eğlenecek.


Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından kurulan ve Bolu'nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 14 Burda AVM, 12 - 13 Ekim tarihlerinde minik ziyaretçilerine, ekranlarda severek izledikleri 'Elif'in Düşleri' ile meyve ve sebzeleri keşfederek faydalarını öğrenmeyi sağlayacak.


Esas 14 Burda AVM'de 12 - 13 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı 'Elif'in Düşleri' etkinliği saat 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak. - BOLU

D-100 Karayolu, Paşaköy, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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