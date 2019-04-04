Son Dakika Haberleri: Elif'in Düşleri 41 Burda Avm'de

Elif'in Düşleri 41 Burda Avm'de

1 saat önce

Kocaelilileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, 6-7 Nisan tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri 'Elif'in Düşleri' etkinliğinde buluşturuyor.

Elif'in Düşleri 41 Burda Avm'de, System.String[]
Kocaelilileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, 6- 7 Nisan tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri 'Elif'in Düşleri' etkinliğinde buluşturuyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Kocaeli'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, 6 - 7 Nisan tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri 'Elif'in Düşleri' ile meyve ve sebzeleri keşfederek faydalarını öğrenmeye davet ediyor.

Meyve ve sebzeleri çok seven, her gün manav dedesini ziyaret eden ve düşlerinde sebze ve meyvelerle konuşabilen Elif, onlarla eğlenceli oyunlar oynuyor ve faydalarını öğreniyor.

41 Burda AVM'de 6 - 7 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı 'Elif'in Düşleri' etkinliği 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:48 Kaynak: İHA

Kocaeli, 7 Nisan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı Oyuncu Billur Kalkavan'dan Pes Dedirten Açıklama: Sevgilimin Çocuk Yapacağı Kadını Ben Seçerim Arda Turan'dan Prim Krizi Açıklaması: Çok Ağrıma Gitti Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:43:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elif'in Düşleri 41 Burda Avm'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]