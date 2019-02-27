Elif'in Düşleri" Doğubayazıt'ta Sahnelendi

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan "Elif'in Düşleri" adlı animasyonun müzikal gösterimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, çocukları TRT Çocuk kanalının sevilen animasyonu "Elif'in Düşler"nin müzikal versiyonuyla buluşturdu.
Vali Kutlu Aktaş
Konferans Salonu'nda sahnelenen müzikal gösterimde çocuklar, sevimli kahramanlar "Elif", "Manav Salih" ve "Selim
" gibi karakterleri, etkileyici dekor içerisinde canlı olarak izledi.
Doğubayazıt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi Sorumlusu Elif Göy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak özellikle çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
İlçedeki birçok öğrenciyi hayata geçirilen projelerle sinema, tiyatro ve müzikal gösterilerle tanıştırdıklarını anlatan Göy, şöyle konuştu:
"Kültür ve sanat ihtiyaçları noktasında bu tür etkinliler çocuklar için çok önemli. Elif'in Düşleri gibi çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren yararlı gösteriler, hem onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor hem de genel kültürlerini zenginleştiriyor. Televizyonda gördükleri karakterleri burada somut şekilde görebiliyorlar. Aralarında belki de hayatında daha sinema salonu görmemiş, tiyatroya gitmemiş, sanatsal aktivitelerle tanışmamış çocuklar var. Onların gözlerindeki mutluluk, aldığımız olumlu tepkiler ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi."
İshakpaşa İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Büşra Göktür ise sahnelenen karakterleri çok sevdiğini belirterek, bu tür gösterilerin ilçede sık sık yapılmasını istedi.