Elif'in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elif'in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak - Son Dakika

Elif'in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak

6 saat önce

Çocukların ekranlarda severek izlediği Elif'in Düşleri, müzikal gösterisiyle 1 Şubat Cumartesi günü Dursunbeyli çocuklar ile buluşuyor.

Elif'in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak, System.String[]

Çocukların ekranlarda severek izlediği Elif'in Düşleri, müzikal gösterisiyle 1 Şubat Cumartesi günü Dursunbeyli çocuklar ile buluşuyor.


Dursunbey Belediyesi sömestr tatilinin son günlerinde ünlü çizgifilm karakteri Elif'in Düşlerini çocuklarla buluşturuyor. Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği müzikal 1 Şubat Cumartesi günü iki seans halinde sahnede olacak.


Çocuklara meyve ve sebzeleri tanıtmak onların faydalarını anlatmak için kurgulanmış koreografisiyle gösterimde olacak olan müzikalde Dursunbey Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli ikramlar ve süpriz hediyeler de verilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Dursunbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum
İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:27:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elif'in Düşleri Dursunbey'de Çocuklarla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]