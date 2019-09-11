Son Dakika Haberleri: 'Elif'in Düşleri' etkinliği 10 Burda AVM'de yoğun ilgi ile karşılandı
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'Elif'in Düşleri' etkinliği 10 Burda AVM'de yoğun ilgi ile karşılandı

23 dakika önce

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Balıkesir'in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında 6-7-8 Eylül tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri 'Elif'in Düşleri'...

'Elif'in Düşleri' etkinliği 10 Burda AVM'de yoğun ilgi ile karşılandı, System.String[]

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Balıkesir'in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında 6-7-8 Eylül tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri 'Elif'in Düşleri' etkinliği ile buluşturdu.


Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan, şarkıların söylenip oyunların oynandığı 'Elif'in Düşleri' etkinliği ile çocuklar, sebze ve meyvelerin faydalarını öğrenirken sevdikleri çizgi filmin maskot karakterleri ile keyifli anlar yaşadı. Çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını açan 10 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyaları ile ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Eylül, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
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