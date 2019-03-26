Son Dakika Haberleri: Elif'in Düşleri" Gercüş'te Sahnelendi

Elif'in Düşleri" Gercüş'te Sahnelendi

27 dakika önce

Gercüş ilçesinde TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan "Elif'in Düşleri" adlı animasyonun müzikal gösterimi yapıldı.

Elif'in Düşleri
Gercüş ilçesinde TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan "Elif'in Düşleri" adlı animasyonun müzikal gösterimi yapıldı.

Gercüş Kaymakamlığı, Mardinli çocukları, TRT Çocuk kanalının sevilen animasyonu, "Elif'in Düşleri"nin müzikal versiyonuyla buluşturdu.

Gercüş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu konferans salonunda sahnelenen oyunu Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Oyununun koordinatörü Ahmet Uyar, gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şekerci'ye teşekkür etti.

Uyar, "Çocukların Hayalleri" oyununu da Türkiye'nin birçok bölgesinde 2 bin seyirciyle buluşturduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:05:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elif'in Düşleri" Gercüş'te Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]