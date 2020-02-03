Elif'in Düşleri Müzikaline Çocuklar Akın Etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elif'in Düşleri Müzikaline Çocuklar Akın Etti - Son Dakika

Elif'in Düşleri Müzikaline Çocuklar Akın Etti

6 saat önce

Dursunbey Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Elif'in Düşleri müzikali, iki seans olarak Dursunbey M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gösterime sunuldu.

Elif'in Düşleri Müzikaline Çocuklar Akın Etti, System.String[]

Dursunbey Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Elif'in Düşleri müzikali, iki seans olarak Dursunbey M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gösterime sunuldu. Müzikale binlerce çocuk adeta akın etti.


Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Elif'in Düşleri müzikali yoğun ilgi gördü. TRT Çocuk ekranlarının sevilerek izlenen çizgifilm karakteri Elif'i görmek için gelen çocuklar ve velileri keyifli dakikalar geçirdi. Dursunbey Belediyesi tarafından pamuk şeker, mısır ikramının yapıldığı programda, çocuklara hediyelerde verildi. 50 Dakika süren Elif'in Düşleri müzikalinde Elif'in meyveler ve sebzeler ile olan düşleri çocuklara hem öğretti hemde eğlendirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Dursunbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dede vasiyetini yerine getirip seneler sonra bir araya geldiler
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:41:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elif'in Düşleri Müzikaline Çocuklar Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]