Elif'in Düşleri" Tutak'lı Çocuklarla Buluştu
31 dakika önce
TRT ekranlarının sevilen çizgi filmi "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyunu, Tutak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen, Şubat Ayı Etkinlikleri kapsamında Tutak'ta çocuklarla buluştu.
TRT ekranlarının sevilen çizgi filmi "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyunu, Tutak
Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen, Şubat Ayı Etkinlikleri kapsamında Tutak'ta çocuklarla buluştu.
Tutak ilçe Belediyesi Tutak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Şubat ayı Etkinlikleri kapsamında çocukların televizyondan severek izledikleri çizgi film karakterlerinden oluşan Elif'in Düşleri isimli çocuk oyunu Tutak'ta sahnelendi.
Elif'in Düşleri isimli müzikli çocuk oyununu izleyen çocuklar sevdikleri şarkılara eşlik etti. Televizyondan severek izledikleri Elif ve arkadaşlarını yakından görme imkanı bulan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi.Gönüllerince eğlenen, şarkılar söyleyen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:55 Kaynak: İHA
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