Son Dakika Haberleri: Elif'in hayalleri de yükü de büyük
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Elif'in hayalleri de yükü de büyük

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde köy muhtarlığı tarafından oluşturulan okuma salonu çocukların akınına uğruyor.

Elif'in hayalleri de yükü de büyük, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde köy muhtarlığı tarafından oluşturulan okuma salonu çocukların akınına uğruyor. Yaz tatili olması nedeniyle okula gitmeyen çocuklar tatillerini kitap okuyarak değerlendirirken, bazı kız çocukları bir yandan kardeşlerine ablalık yapıp diğer yandan da bol bol kitap okuyor.

Dezavantajlı bir köy olmaları nedeniyle geleceğe dair tüm yatırımları eğitim üzerine yaptıklarını belirten Köy Muhtarı Orhan Akrancı, "Şu ana kadar köyümüzden üniversite okumuş kimseyi tanımıyorum. Kendim de ilkokul mezunuyum. Çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için okulumuzun tüm ihtiyaçlarını giderdik. Şu anda gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için halı sahamız yapılıyor. Bunun yanında bir de mini kütüphane diyebileceğimiz okuma salonu kurduk. Çocuklarımızın burada daha iyi yetişmesi için çaba sarf ediyoruz" diyerek okuma salonun köyü ciddi anlamda değiştirdiğini söyledi.

"Elif'in azmi görenleri şaşırtıyor"

Köyde ikamet eden ailelerin çocuklarından İmam hatip Lisesi öğrencisi Elif Gücüyeter, kardeşleri ile okuma salonunun müdavimleri arasında yer alıyor. Büyüyünce polis olmak istediğini belirten Elif Gücüyeter, okuma salonuna 4 kardeşi ile birlikte gelip hem kendi kitap okuyor hem de kardeşlerine yaşına uygun kitaplardan okuyor.

Elif'in çok başarılı bir öğrenci olduğu gibi çok iyi bir abla da olduğunu belirten İşkur'un Sosyal Çalışma Programı kapsamında okuma salonuna istihdam edilen Mehmet Emre Sevinç, çocukların kitaplara ve okumaya olan ilgisinden oldukça memnun olduğunu söyledi. - AYDIN
Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
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