Son Dakika | ELİF'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA, KAMERADA - Son Dakika
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Son Dakika | ELİF'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA, KAMERADA

16.07.2022 13:59

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Elif Şahin'in (17) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Elif Şahin'in (17) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Çubuk'ta önceki gün arkadaşlarının doğum günü kutlamasından dönen Sude Nur Köse ile Elif Şahin, eve dönmek için Ankara Bulvarı Sünlü Kavşağı'nda yolun karşısındaki otobüse koştu. Bu sırada C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobil Köse ve Şahin'e çarptı. Yaralanan Elif Şahin ve Sude Nur Köse, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Elif Şahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Köse'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

KAZA KAMERAYA YANSIDIBu arada kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Arkadaki aracın kamerasına yansıyan görüntüde C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmek isteyen Şahin ve Köse'ye çarptığı görüldü. Sürücü C.K.'nın kazanın ardından durup araçtan inmesi de görüntüde yer aldı.

Öte yandan kazadan sonra gözaltına alınan sürücü C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | ELİF'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA, KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | ELİF'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA, KAMERADA - Son Dakika
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