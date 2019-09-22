Elif'in maşallahı var

İncir hasat sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığı Aydın'da yediden yetmişe herkes üretime katkı sağlıyor. Özellikle yağışlı günlerde incirin yağmura yakalanmaması için zamanla yarışan çiftçilerin çocukları da becerileri ile görenleri şaşırtıyor. Bunlardan bir tanesi de Aydın'ın Köşk İlçesi'nde incir bahçesinde ailesine destek olmaya çalışırken objektiflere yakalanan 9 yaşındaki Elif Yeşil.



Dünyanın en güzel işlerinden birinin üretmek olduğunu, meşakkatli olmasına rağmen çiftçiliği sevdiklerini belirten bölge çiftçilerinden incir üreticisi Mahmut Yeşil, "Okul olmadığı günler çocuklarımızı evde yalnız başına bırakmamak için yanımızda bahçeye getiriyoruz. Bahçede bir ağacın altında oynamalarını istiyoruz ama çocuklar da bizi taklit ediyor. Kızım Elif, çiftçiliği çok seviyor. Büyüdüğünde kendisine hatıra kalması için bazen böyle fotoğraflar çekiyorum. Zaman zaman da ortaya güzel kareler çıkıyor" diye konuştu.



Elif'in incir bahçesinde 6 sepet ile mücadelesi objektiflere bu şekilde yansıdı. - AYDIN