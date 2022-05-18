ELİF'İN ÖLÜMÜNE 'İNTİHAR' DİYEN SEVGİLİSİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI - Son Dakika
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ELİF'İN ÖLÜMÜNE 'İNTİHAR' DİYEN SEVGİLİSİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

18.05.2022 15:33

KIRIKKALE'de, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın (24) intihar ettiğini ileri süren ve bıçakta parmak izi bulununca hakkında 'kasten öldürmek'ten müebbet talebiyle dava açılan sevgilisi Tuğrul Akan'ın yargılanmasına başlandı.

KIRIKKALE'de, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın (24) intihar ettiğini ileri süren ve bıçakta parmak izi bulununca hakkında 'kasten öldürmek'ten müebbet talebiyle dava açılan sevgilisi Tuğrul Akan'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Eskişehir'den SEGBİS ile katılan tutuksuz sanık Akan hakkında tutuklama kararı verildi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış halde yaralı olarak, sevgilisi Tuğrul Akan tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Akan, ifadesinde, olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini, burada tartıştıklarını, Elif'in eve taksiyle kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini söyledi. Akan, evde ayrılmak istediğini söylediğini, Elif'in eline bıçak alıp, 'Sensiz yaşayamam' dediğini ileri sürdü. Akan, Elif'in elindeki ve mutfaktaki diğer bıçakları alıp evden çıktığını, dönüşte sokakta buluştuklarında da araçtaki bıçağı alıp, intihar ettiğini iddia etti. Akan, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

BIÇAKTA PARMAK İZİ BULUNDU

Sevgilisinin intihar ettiğini öne sürmesine rağmen bıçakta parmak izi bulununca hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan, tutuksuz sanık Tuğrul Akan, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya Eskişehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatları ve Sinan'ın yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin ardından savunmasını yapan Akan, önceki ifadelerini tekrarlayıp, kimseyi öldürmediğini ve olayın intihar olduğunu söyledi.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

'ADALET YERİNİ BULDU AMA KARDEŞİM YOK'

Sinan ailesinin avukatı İbrahim Yılmaz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Tamamen hukuki ve kanuni delillere ve hükümlere bakılarak bugün bir tutukluluk kararı aldık. Bu tutukluluk kararının devam etmesini ve gerçekten sorumlusuysa maddi olarak yaptıysa cezasını sonuna kadar almasını istiyoruz" dedi.

Elif Sinan'ın ablası Zeynep Sinan ise "Çok şükür adalet yerini buldu. Bu kararın kesinleşeceği günü bekliyorum. Çok üzgünüm, adalet yerini buldu ama ben hala ağlıyorum çünkü benim kardeşim yok ve geri gelmeyecek" diye konuştu. (DHA)

ELİF'İN ÖLÜMÜNE 'İNTİHAR' DİYEN SEVGİLİSİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
ELİF'İN ÖLÜMÜNE 'İNTİHAR' DİYEN SEVGİLİSİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
ELİF'İN ÖLÜMÜNE 'İNTİHAR' DİYEN SEVGİLİSİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
ELİF'İN ÖLÜMÜNE 'İNTİHAR' DİYEN SEVGİLİSİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ELİF'İN ÖLÜMÜNE 'İNTİHAR' DİYEN SEVGİLİSİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELİF'İN ÖLÜMÜNE 'İNTİHAR' DİYEN SEVGİLİSİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI - Son Dakika
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