Elif Jale Yeşilırmak Bronz Madalya Kazandı
50 dakika önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:48 Kaynak: AA
Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalya kazandı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 59 kiloda Macar Ramona Galambos'u 5-1 yenen Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalyanın sahibi oldu.
Elif Jale Yeşilırmak, geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.
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