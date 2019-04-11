Son Dakika Haberleri: Elif Jale Yeşilırmak Bronz Madalya Kazandı

Elif Jale Yeşilırmak Bronz Madalya Kazandı

39 dakika önce

- Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak kadınlar 59 kiloda bronz madalya kazandı.

Elif Jale Yeşilırmak Bronz Madalya Kazandı, System.String[]
- Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak kadınlar 59 kiloda bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 59 kiloda temsil eden Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalya için Macar Ramona Galambos ile karşılaştı. Yeşilırmak, rakibini 5-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:59 Kaynak: DHA
Avrupa, Spor
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