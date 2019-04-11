Elif Jale Yeşilırmak Bronz Madalya Kazandı
39 dakika önce
- Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak kadınlar 59 kiloda bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:59 Kaynak: DHA
- Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak kadınlar 59 kiloda bronz madalya kazandı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye
'yi kadınlar 59 kiloda temsil eden Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalya için Macar Ramona Galambos ile karşılaştı. Yeşilırmak, rakibini 5-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular!
Türkiye'den 57 Ülkeye Tıbbi Cihaz İhracatı
CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı!
Gana'da Hakem Theresa Bremensu'yu Saha Ortasında Dövdüler!