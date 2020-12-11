Elif, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Elif, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

11.12.2020 09:50
Elif, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu, System.String[]

İZMİR'de taş yüzünden safra yolu tıkanan Elif Baytekin (11), uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle ağrıdan, sarılık ve kaşıntıdan kurtuldu.

İZMİR'de taş yüzünden safra yolu tıkanan Elif Baytekin (11), uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle ağrıdan, sarılık ve kaşıntıdan kurtuldu. Doç. Dr. Tunç Özdemir, safra kesesi taşlarının son dönemde çocuklarda daha sık görüldüğünü söyledi.

Torbalı ilçesinde yaşayan iki çocuklu muhasebeci Aslıhan Baytekin (36) ile elektronik teknisyeni Ersin Baytekin (37) çiftinin büyük kızı Elif Baytekin, yaklaşık 2 yıl önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Safra kesesinde taş saptanan Elif, doktor takibine alındı. Ancak geçtiğimiz günlerde Elif'te karın ağrısının yanında kaşıntı ve sarılık rahatsızlıkları da baş gösterdi. Baytekin çifti şikayetleri dayanılmaz hale gelen kızını, İzmir Kent Hastanesi'ne götürdü. Kent Hastanesi'nde çocuk cerrahı Doç. Dr. Tunç Özdemir, muayene ve tetkiklerden sonra Elif'e 'safra yolu tıkanıklığı' tanısı koydu.

"SAFRA KESESİ SADECE YETİŞKİNLERİN SORUNU DEĞİL"Elif, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşurken, Doç. Dr. Özdemir süreçle ilgili bilgi vererek, "11 yaşındaki hastamızın bilirubin yüksekliği ve şiddetli ağrısı vardı. Yapılan tetkiklerde safra yolunun taş ile tıkanmış olduğunu saptadık. Hastanemiz Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ethem Tankurt ile kısaca ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) denilen kapalı ameliyat yöntemiyle ağrısı geçti, taburcu oldu. Safra kesesi sadece yetişkinlerin sorunu değil, çocuklarda da görülüyor. Üstelik son 20 yılda görülme sıklığı arttı. Beslenme alışkanlıkları, bazı kan hastalıkları, ilaçlar taş oluşumunda önemli etkendir, obezite de önemli bir unsurdur. Safra kesesi taşları uzun süre bulgu vermeden kalabilir. Bazen safra kesesi iltihabına veya safra yoluna düşüp safra yolu tıkanıklıklarına neden olabilir. Safra yoluna düşmüş olan taşlar, şiddetli ağrı, sarılık ve pankreas bezi iltihaplarına yol açıp, hayati tehlike oluşturabilirler. Safra kesesi taşı, kapalı yöntemle sorunsuz bir şekilde ameliyat edilebilirken, safra yolu tıkanıklıkları endoskopi ile safra yolu girişimleri gerektirir. Çocuk ne kadar küçükse, girişim de o kadar zordur" dedi."KIZIM KAPALI AMELİYAT YÖNTEMİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU"80'inci Yıl Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi kızı Elif'in ilk şikayetinin iki yıl önce başladığını belirten baba Baytekin ise, "Elif'in öğretmeni aradı ve şiddetli karın ağrısı olduğunu söyledi. Apar topar okula gidip Elif'i aldım ve hastaneye götürdüm. Safra kesesinde taş olduğu ortaya çıktı. Taşın neden oluştuğunun saptanması için bir üniversite hastanesinde ailecek incelemeye alındık ama bir sonuç çıkmadı. Kızım doktor takibindeydi. 6- 7 aydır da hiçbir şikayeti yoktu. Ancak iki hafta kadar önce kızımda şiddetli karın ağrısı, sarılık ve kaşıntı başladı. Hemen Kent Hastanesi'ne başvurduk. Ameliyat olması gerekiyordu. Nitekim kapalı yöntemle çok başarılı bir ameliyat geçirdi ve sağlığına kavuştu. Kızımın bir daha aynı sıkıntıları yaşamamasını diliyorum, doktorumuza ve ekibine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elif, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu
Elif, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu
Elif, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elif, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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