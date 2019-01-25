Elif Kaya 'Yallah' Diyecek !
2 saat önce
Başarılı şarkıcı ve yorumcu Elif Kaya, yeni single çalışması 'Yallah' ile müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor.
'Bir Bilebilsen, Aşklarca ve Deliye Dön Gel' adlı şarkılarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Elif Kaya, yeni single şarkısı 'Yallah'aklip çekmek için kamera karşısına geçti.
Çekimleri Maslak Orion stüdyolarında yönetmen Onur Sarsıcı tarafından gerçekleşen 'Yallah' şarkısının klibinde Elif Kaya, ateş, hava, su ve toprak elementlerinden ilham aldı. Poll Production' etiketiyle şubat ayının ilk haftası raflardaki yerini alacak olan 'Yallah'ınsöz ve müziği Mert Ekren, düzenlemesi Selim Çaldıran imzası taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:35 Kaynak: Bültenler
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