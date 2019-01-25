Elif Kaya 'Yallah' Diyecek !

'Bir Bilebilsen, Aşklarca ve Deliye Dön Gel' adlı şarkılarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Elif Kaya, yeni single şarkısı 'Yallah'aklip çekmek için kamera karşısına geçti.

Çekimleri Maslak Orion stüdyolarında yönetmen Onur Sarsıcı tarafından gerçekleşen 'Yallah' şarkısının klibinde Elif Kaya, ateş, hava, su ve toprak elementlerinden ilham aldı. Poll Production' etiketiyle şubat ayının ilk haftası raflardaki yerini alacak olan 'Yallah'ınsöz ve müziği Mert Ekren, düzenlemesi Selim Çaldıran imzası taşıyor.