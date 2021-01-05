Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı - Son Dakika

Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı

05.01.2021 10:01

- Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı Adana'da kedi kurtarma seferberliği Boş iş yerinde 2 gündür mahsur kalan kedi polis ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı Adana'da girdiği boş iş yerinde 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, 13 yaşındaki Elif Naz'in dikkati sayesinde kurtuldu.

- Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı

Adana'da kedi kurtarma seferberliği

Boş iş yerinde 2 gündür mahsur kalan kedi polis ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'da girdiği boş iş yerinde 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, 13 yaşındaki Elif Naz'in dikkati sayesinde kurtuldu.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 67009 Sokakta vatandaşlar tarafında bakılan kedilerden biri 2 gün önce kayboldu. Mahalleli kediyi bulamazken 13 yaşındaki Elif Naz Yüksel, akşam çöp atmaya çıktığı sırada darabası kapalı, boş bir iş yerinden kedi sesi geldiğini fark etti. Küçük kız durumu hemen annesi ve ablasına bildirdi. Elif'in annesi ve ablası da kediyi kurtarmak için iş yeri sahibine ulaştı. Sokağa gelen iş yeri sahibi, iş yerinin kiralık olduğunu ve elektrik aboneliği olmadığı için de darabayı açamayacağını söyledi.

Dışarıdaki kalabalığı gören mahalleli ise kediyi kurtarmak için kendi imkanlarıyla seferber oldu ancak kedinin girdiği boşluktan, vatandaşlar kediyi çıkartamadı. Bunun üzerine mahalleli durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen polisler de darabayı açmak için Toroslar Edaş'tan yardım istedi.

Kısa sürede sokağa gelen ekipler, iş yerine geçici olarak elektrik verip darabayı açtı. Ancak bu seferde kedi korkarak girdiği boşluktan geri çıktı.

13 yaşındaki Elif Naz Yüksel, kedi kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, "Dışarıda beslediğimiz kedilerden birinin kaybolduğunu fark ettik. 2 gündür yoktu ve çöp atarken iş yerinde miyavlama sesi duyduk. Sonra polisler geldi ve kediyi kurtardılar" dedi.

Mahalleli ve polis kediye mama verirken iş yerinin açık olan boşluk kısmı ise kapatıldı.

Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı
Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı

Ziyapaşa Mahallesi, Elif Naz, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı! Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!
Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz         
10:19
Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi         
09:50
Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış         
09:33
Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor         
09:27
Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler         
08:53
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak         
01:00
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 10:33:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei