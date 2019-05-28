Elif Naz tekerlekli sandalyesine kavuştu

Doğuştan çocuk felci olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Elif Naz'a sosyal medyadan başlatılan kampanya ile yeni çok fonksiyonlu tekerlekli sandalye alındı.

Doğuştan çocuk felci olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Elif Naz'a sosyal medyadan başlatılan kampanya ile yeni çok fonksiyonlu tekerlekli sandalye alındı.



Elif Naz'ın yeni bir tekerlekli sandalye ihtiyacının duyulması üzerine sosyal medyada bulunan 'Eski Malatya Aşkı Grubu' harekete geçti. Sosyal medyadan başlatılan kampanya kısa sürede büyük destek gördü ve oldukça pahalı olan yeni çok fonksiyonlu sandalye bağışlar ile alındı.



Alınan tekerlekli sandalye ise gurup üyeleri tarafından bedensel engelli Elif Naz'a teslim edildi. Yeni tekerlekli sandalyesine kavuşan Elif Naz'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, Eski Malatya Aşkı gurubu yöneticisi Nedim Ulubaba, Elif Naz'a iki bayram yaşattıkları için gurubu adına çok mutlu olduklarını söyledi.



Ulubaba, "Grup üyeleri arkadaşlarımız şu Ramazan gününde öyle bir hayır, öyle bir bütünlük sağladık ki kısa zamanda hayırseverlerin yardımıyla Elif Naz'ımızın güldürdüğümüz için çok mutluyuz. Buradan yardımlarını esirgemeyen grup üyeleri arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.



Daha önce grup olarak lösemili hastalar için kan verme kampanyası, askıda ekmek ve bir çok faaliyete imza attıklarını söyleyen Ulubaba, "Büyük bir aile olduğumuzu buradan bir daha gördüm, hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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