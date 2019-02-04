Son Dakika Haberleri: Elif Nineye, 100'üncü Yaş Günü Kutlaması

Elif Nineye, 100'üncü Yaş Günü Kutlaması

46 dakika önce

ADANA'nın Feke İlçesi, Tenkerli köyünde yaşayan Elif Arık 100'üncü yaş gününü torunlarının torunlarıyla birlikte kutladı.

Elif Nineye, 100'üncü Yaş Günü Kutlaması, System.String[]
ADANA'nın Feke İlçesi, Tenkerli köyünde yaşayan Elif Arık 100'üncü yaş gününü torunlarının torunlarıyla birlikte kutladı. 

Kozan ilçesinde bir süredir rahatsızlığı nedeniyle torunu Kadriye Ocak'ın evinde kalan Elif Arık için çocukları, torunları ve torunlarının torunları doğum günü kutlaması yaptı. Arık için hazırlatılan pastanın üzerine, 'Dile kolay koca bir çınar, 100 kere maşallah' yazıldı. Elif nine, doğum günü pastası için yakınlarına teşekkür etti.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:37 Kaynak: DHA

Feke, Adana, Güncel
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