ELİF NİSA BEBEK, DOKTORUNA BAKIŞLARIYLA TEŞEKKÜR ETTİ - Son Dakika

DOĞUŞTAN kronik karaciğer yetmezliği hastası 10 aylık Elif Nisa bebek, kendisini hayata bağlayan karaciğer nakli ameliyatını gerçekleştiren doktoruna, bakışlarıyla teşekkür etti. Rutin kontrol için hastaneye getirilen Elif Nisa, muayene sırasında sürekli doktorunun yüzüne bakarken, etrafına da gülücükler saçtı.

Konya'da yaşayan Melike (25) ve İsmail Düner (34) çiftinin ikinci çocukları Elif Nisa, kronik karaciğer yetmezliği hastalığıyla dünyaya geldi. Doğar doğmaz tedavisine başlanan Elif Nisa, 5 aylıkken sarılık ve hastalığının siroza doğru ilerlediğinin tespit edilmesiyle acil olarak karaciğer nakli ameliyatına alındı. Babası İsmail Düner'in karaciğerinden alınan 150 gramlık parçayla hayata tutunan minik bebek, rutin kontrol için getirildiği hastanede, doktoruna bakışları ve gülücükleri ile teşekkür etti. Sağlığına kavuşan minik Elif Nisa'ya karaciğer vererek yaşama bağlanmasını sağlayan İsmail Düner, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

ELİF NİSA 5 AY ÖNCE NAKİL OLDU

Medical Park Antalya Hastaneler Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Elif Nisa bebeğin doğuştan kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle 5 aylıkken kendilerine başvurulduğunu belirtti. Yapılan tahlillerde Elif Nisa'da sarılık başladığını ve hastalığının siroza doğru ilerlediğini belirlediklerini ifade eden Prof. Dr. Aliosmanoğlu, 'Bunun üzerine karaciğer nakli hazırlıklarına başladık. Yaptığımız testlerde babasının kan grubu uyumu ve karaciğer nakli için uygun verici olduğunu tespit ettik. Babasından 150 gram karaciğer parçası naklettik" dedi. 10 aylık Elif Nisa'nın rutin kontrollerinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Aliosmanoğlu, 'Sağlığı gayet iyi. Değerleri tamamen normal. Herhangi bir problem yaşamıyoruz" diye konuştu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızına karaciğerinden 150 gramlık parça vererek hayata bağlayan baba İsmail Düner, Elif Nisa'nın doğduktan 1 ay sonra sarılık olduğunu ve hastalığının teşhis edildiğini söyledi. Konya'da tedavisine başlanan kızının sağlığının kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye başvurduklarını belirten İsmail Düner, 'Kızıma karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu" dedi. Kızının hastalığı sürecinde tedavisiyle ilgili yaptıkları araştırma sonucu MedicalPark Antalya Hastaneler Kompleksi Organ Nakli Merkezi'ne başvurduklarını anlatan baba, 'İbrahim hocamızın adını da Antalya'da yaşayan kardeşim söyledi. Allah razı olsun hocamızdan. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaşadıkları zorlu süreci anlatırken gözyaşlarını tutamayan Düner 'Kızım yaşıyor. Çok şükür Allah'a. Eğer Elif Nisa'yı buraya biraz daha geç getirseydik farklı olabilirdi" dedi.

Anne Melike Düner de Elif Nisa'nın sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Prof. Dr. Aliosmanoğlu ve ekibine teşekkür etti.