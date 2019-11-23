Elif öğretmen, okuma yazma öğrettiği çocuklar ve anneleriyle kitap okuyor

Van'ın Gürpınar ilçesindeki kırsal mahallede görevli öğretmen Elif Nur Günaydın, bir yandan öğrencilerini geleceğe hazırlarken bir yandan da okuma yazma öğrettiği velilerle kurduğu iletişim ve gösterdiği fedakarlıkla gönüllerde taht kuruyor.

Van'a 70 kilometre mesafedeki Yaramış İlkokuluna üç yıl önce atanan Zonguldaklı sınıf öğretmeni Elif Nur Günaydın, öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için büyük çaba sarf ederken ailelerin sıkıntılarıyla da yakından ilgileniyor.

Daha önce sobayla ısıtılan okula hayırseverlerle kurduğu iletişim sayesinde kalorifer sistemi döşenmesini sağlayan fedakar öğretmen, kısa sürede okuldaki eksikleri gidererek öğrencilerine hem sıcak hem de daha iyi bir eğitim ortamı sağladı.

İki derslikli okulda 18 öğrencisini anne şefkatiyle geleceğe hazırlayan Elif öğretmen, okuma yazma seferberliği kapsamında ikna ettiği annelere de kısa sürede okuma yazma öğretti.

Okuldan arta kalan zamanında veli ziyaretleri gerçekleştiren Günaydın, ev ortamında öğrenci ve velilerle kitap okuma saatleri düzenliyor, onlara kitap sevgisi aşılıyor.

Mahallenin sorunlarıyla da yakından ilgilenen öğretmenin bu çabası, mahalleliler tarafından takdirle karşılanıyor.

Hem çocukları hem de kendileri için büyük fedakarlık yapan öğretmene sahip çıkan köy sakinleri onu evlerinde ağırlıyor, en güzel yemekleri pişirip, ikramda bulunuyor.

"Bana evlerinin kapılarını açtılar"

Günaydın, AA muhabirine, ilk görev yeri olan köyü bilerek ve isteyerek tercih ettiğini ve geldiğinde de çok sıcak karşılandığını söyledi.

Yabancılık yaşamaması için köy halkının sürekli evlerine davet ettiğini anlatan Günaydın, "Buraya geldikten sonra köylüler kısa sürede beni benimsedi. Ailelerinden biriymişim gibi davrandılar, evlerinin kapılarını açtılar. Bir ihtiyacım olduğunda hemen yardımcı oluyorlar. Bazen sürpriz yaparak okula yemek getiriyorlar. Ailem uzakta ama gerçekten aile sıcaklığını veriyorlar. Bu da mesleğimize daha çok adapte olmamızı sağlıyor." dedi.

" Anne, baba ve çocukla kitap okuyoruz"

Veli ziyaretlerini öğrencilerin evdeki çalışma ortamlarını görmek için de iyi bir fırsat sağladığını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"İlk olarak köydeki tüm öğrencileri aktif olarak derse katılmaları için çaba sarf ettik. Bunun yanında günlük yaşam becerilerini geliştirecek etkinlikler yapıyoruz. Öte yandan okuma yazma kursu açtık. Köydeki kadınları ikna ederek kursa katılmalarını sağladık. Okuma yazma öğrenen veliler, çocuklara daha yardımcı oluyor, onları daha çok motive ediyor. Şimdi bu eğitimi evde devam ettiriyoruz. Çocukların kitap okumalarını iletmek için her hafta okuma yarışmaları düzenliyoruz. Bu yarışmaya anneleri de dahil ettik. Anne, baba ve çocukla kitap okuyoruz. Dönem sonunda kim daha yıldız alırsa hem anne hem de çocuğa ödül vereceğiz. Öğrenciler ne kadar çok kitap okursa diğer derslerini de o kadar geliştiriyor. Köylülerin yardımıyla bunu başarıyoruz."

Okulun daha önce sobayla ısıtıldığını buna bir çare bulmak için de hayırseverlerle iletişime geçtiğini belirten Günaydın, "Daha önce çocuklar soğuk hava nedeniyle montlarıyla ders işlemek zorunda kalıyordu. Buna bir çözüm bulmak için Trabzonlu bir hayırseverle konuştuk ve kısa sürede okulumuz kalorifere kavuştu. Şimdi soba yakmak gibi bir derdimiz yok ve çocuklar sıcak ortamda ders görüyor." ifadelerini kullandı.

"Köyümüzün umudu oldu"

Veli Nurcan Eliş ise çocuklarının eğitimi için seferber olan öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, "O artık bizim çocuğumuz gibi. Okulda nasıl çocuklarımıza ders öğretiyorsa evde de bize ders öğretiyor. Beraber kitap okuyoruz, film izliyoruz. Ona evimizi, soframızı ve gönlümüzü açtık. Köye geldi, hayatımız değişti. Onun sayesinde okuma yazma öğrendik. Köyümüzün umudu oldu. Gurur duyulacak bir öğretmen. Onu çok seviyoruz." dedi.

Nezahat Eliş de "Aramızda anne kardeş ilişkisi var. Ailesini aratmamaya çalışıyoruz. O artık bizden biri. Köy ortamında bulunmamıza rağmen çocuklarımıza her konuda çok yardımcı oluyor. Onun sayesinde çocuklarımız sıcak ortamda eğitim almaya başladı. Ona minnettarız." şeklinde konuştu.