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Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor - Son Dakika

Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor

24.11.2021 09:42

Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor Kastamonulu Elif öğretmen, doğunun en ücra köyünde tüm zorluklara rağmen çocukları geleceğe hazırlıyor.

Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor

BİTLİS - Kastamonulu Elif öğretmen, doğunun en ücra köyünde tüm zorluklara rağmen çocukları geleceğe hazırlıyor. Odun taşıyan, soba yakan ve okulun temizliğini yapan Elif öğretmen, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için var gücüyle çalışıyor.

Kastamonulu Elif Eser, Bitlis'in Alaniçi köyüne bağlı Yenice Mezrası İlkokuluna sınıf öğretmeni olarak atandı. Merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan bin 20 rakımlı Yenice mezrasına gelen öğretmen, yağmur çamur demeden her gün 1 saatlik yolu servisle gittikten sonra okuluna varıyor. Odun taşıyan, soba yakan ve okulun temizliğini yapan Elif öğretmen, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için büyük çaba sarf ediyor.

İki yıl önce geldiği mezraya geldiğini ve burada öğrencilerin sevgisiyle karşılaştığını belirten Elif Eser, "Sabahları okula geldiğimiz zaman temizlik yapıp, sobamızı yakıyoruz. Daha sonra çocuklarla birlikte derslerimizi işliyoruz" dedi.

Birleştirilmiş sınıfta eğitim vermenin zor olduğuna değinen Eser, "Çocuklar çok heyecanlı olduğu için bazen çok zorlanıyoruz. Her konuya katılmak istiyorlar. Onların bu şekilde katılımları bizi çok mutlu ediyor. Herhangi bir problemimiz yok. Buranın yağmurlu bir iklimi var. Yağmur ve çamur bizim için çok sıkıntı oluyor. Özellikle sınıfın temizliği açısından. Eğitim öğretime de yağmurlu, çamurlu havalar demeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla tüm okulları ziyaret ettiklerini belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aygün ise "Köy yerinde hocamız 1 saatlik yoldan geliyor, odunları sırtında taşıyor. Çocuklar için soba yakıyor. Çocuklarımızda müthiş bir heyecan ve öğretmenlerini kabullenme var. Zaten eğitimde olmazsa olmazı öğretmen ve öğrencilerin birbirlerini kabullenmesidir. Bu şekilde olursa başarı kendiliğinde geliyor. Geçen yıl pandemi sürecine rağmen bölgemizde alt yapı ve internete erişim sorunları vardı. Çocuklar uzaktan eğitimden mahrum kalmışlardı. Ama buna rağmen baktığımda ikinci sınıf çocuklarımızda hemen hemen okuma ve yazma problemi yok. Bu beni ayrıca mutlu etti. Bu bağlamda öğretmenime tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmeninin onlar için soba yaktığını ve öğretmenini çok sevdiğini dile getiren Öğrenci Ebrar Ok da, "Öğretmenimiz her gün 1 saatlik yoldan bizim için geliyor. Bizim için sobayı yakıyor. Öğretmenimi çok seviyorum. İyi ki var. İyi ki bu okula geldi. Büyüyünce onun gibi bir öğretmen olmak istiyorum" dedi.

Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor
Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor
Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor
Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor
Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor
Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor
Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor
Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor

Öğretmen, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elif öğretmenin eğitim aşkı...Doğunun en ücra köyünde çocukları geleceğe hazırlıyor - Son Dakika


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