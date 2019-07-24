Son Dakika Haberleri: Elif Şafak Booker Ödülü aday listesinde
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Elif Şafak Booker Ödülü aday listesinde

39 dakika önce

Sadece Birleşik Krallık veya İrlanda'da yayınlanan kitapların aday olabildiği prestijli edebiyat ödülü Booker Prize'ın bu seneki aday listesi açıklandı.

Elif Şafak Booker Ödülü aday listesinde, System.String[]

Listede yer alan on üç isim arasında Türk edebiyatının en özgün ve güçlü kalemlerinden Elif Şafak da yer alıyor.

Uzun yıllar Man Booker adıyla bilinen ve bu yılla birlikte Booker Prize adıyla anılmaya başlanan ödül, 1969 senesinden beri dağıtılıyor. Şafak, edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Booker Prize'ın 13 kitaplık aday listesine Türkiye'de Doğan Kitap tarafından yayınlanan On Dakika Otuz Sekiz Saniye romanı ile girdi. Mayıs ayında okurlarla buluşan kitabında Şafak baş karakteri Tekila Leyla üzerinden bir yandan bir kadın hikayesi anlatırken diğer yandan da İstanbul sokaklarına ve Türkiye'nin yakın tarihine bambaşka bir bakış sunuyor.

Bu Şafak'ın Booker Prize ile ilk teması da değil. Zira yazar geçtiğimiz sene de ödülün jüri koltuğunda yer alan isimler arasındaydı.Listenin dikkat çeken bir diğer ismi ise Damızlık Kızın Öyküsü kitabı ile tüm dünyada en çok okunan yazarlardan birisi olan Margaret Atwood.Atwood, hikâyenin devamını anlattığı Testaments kitabı ile bu senenin diğer adaylarından. Bu kitap da yakında Doğan Kitap tarafından Türkçeye çevirilip yayımlanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:29 Kaynak: Bültenler
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