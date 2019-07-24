Son Dakika Haberleri: Elif Şafak, Booker Ödülü aday listesinde
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Elif Şafak, Booker Ödülü aday listesinde

1 saat önce

DÜNYANIN en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize'ın bu yılki aday listesinde Elif Şafak da yer aldı.

Elif Şafak, Booker Ödülü aday listesinde, System.String[]
DÜNYANIN en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize'ın bu yılki aday listesinde Elif Şafak da yer aldı.

Sadece Birleşik Krallık veya İrlanda'da yayınlanan kitapların aday gösterildiği dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden Booker Prize'ın bu yılki aday listesi açıklandı. Elif Şafak, edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Booker Prize'ın 13 kitaplık aday listesine Türkiye'de Doğan Kitap tarafından yayınlanan On Dakika Otuz Sekiz Saniye romanı ile girdi. Mayıs ayında okurla buluşan kitabında Şafak, baş karakteri Tekila Leyla üzerinden bir yandan bir kadın hikayesi anlatırken diğer yandan da İstanbul sokaklarına ve Türkiye'nin yakın tarihine bambaşka bir bakış sunuyor. Elif Şafak, geçtiğimiz yıl da ödülün jüri koltuğunda yer almıştı.

1969-2001 yılları arasında "Booker–McConnell Ödülü", 2002-2019 yılları arasında "Man Booker Ödülü" adıyla dağıtılan ödül, bu yıl "Booker Ödülü" adıyla sahibini bulacak.


Birleşik Krallık, Elif Şafak, Edebiyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:40 Kaynak: DHA
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