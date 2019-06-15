Son Dakika Haberleri: Elif Şura, Türkiye üçüncüsü oldu
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Elif Şura, Türkiye üçüncüsü oldu

1 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye'nin U18 yaş grubunda en iyi genç yeteneklerini bir araya getiren "Turkcell Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası" heyecanı sona erdi.

Elif Şura, Türkiye üçüncüsü oldu, System.String[]
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye'nin U18 yaş grubunda en iyi genç yeteneklerini bir araya getiren "Turkcell Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası" heyecanı sona erdi.

Ankara'da yapılan Ali Naili Moran Atletizm Pisti'ndeki yarışmalara 66 bölgeden 822 atlet katılım sağladı.

İki gün boyunca yapılan ve toplam 20 branşta gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivas'ı temsilen müsabakalara katılan Sivas Özdemirspor Kulübü sporcusu Elif Şura Özdemir, U18 kızlar kategorisinde 2000 metre engelli koşuda Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Sivas Özdemirspor Kulübü Başkanı Şenol Özdemir ise, dereceli sporcuyu tebrik ederek; "Ankara'da yapılan yıldızlar Türkiye şampiyonasında iki bin metre engellide Türkiye üçüncü olan Elif Şura Özdemir, en iyi derecesini yaptı. Enka ve Fenerbahçe sporcusundan sonra, kulübümüzün sporcusu kızımız Elif Şura üçüncü oldu. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Erdoğan Tunç'a da ayrıca teşekkür ederiz" dedi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Genç, Türkiye, Spor
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