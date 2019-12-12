Elif'ten babasının katiline: Bugün benim doğum günüm, babamı istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elif'ten babasının katiline: Bugün benim doğum günüm, babamı istiyorum - Son Dakika

Elif'ten babasının katiline: Bugün benim doğum günüm, babamı istiyorum

6 saat önce

ANTALYA'da, babası öldürülen Elif Şirazi'nin, duruşma salonunda karşısında oturan sanığa, "Bugün benim doğum günüm. Babamı istiyorum" demesi, herkesi ağlattı.

Elif'ten babasının katiline: Bugün benim doğum günüm, babamı istiyorum, System.String[]

ANTALYA'da, babası öldürülen Elif Şirazi'nin, duruşma salonunda karşısında oturan sanığa, "Bugün benim doğum günüm. Babamı istiyorum" demesi, herkesi ağlattı.

Olay, 5 Ağustos günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 Sokak'ta yaşandı. Müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evinden çıkıp otomobiline bindi.

Ancak otomobilin arka kapısını açıp koltuğa oturan Talat Örgü, otomobilden inerek kaçmak isteyen Fatih Mehmet Şirazi'ye tabancayla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Şirazi, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınan Talat Örgü, Şirazi'yi alacağı olan 4-5 milyon TL'yi vermesiği için öldürdüğünü öne sürdü. Örgü ifadesinde, "Öleni 30 yıldır tanırım. 20 yıl önce kendisiyle inşaat işi yapmaya başladık. Bana borçlandı. Verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. 2010 yılında da benzer bir durumdan dolayı mahkemelik olduk. İcraya verdim. Yine de alacağımı tahsil edemedim" dedi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Talat Örgü, tutuklandı.

MÜTEAHHİDİN KIZININ FERYADI

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık ile Fatih Mehmet Şirazi'nin kızı Elif Şirazi, oğlu Muhammet Ahmet Şirazi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Elif Şirazi, karşısında oturan sanığa dönerek, "Bugün benim doğum günüm. Bu doğum günümü ilk kez babasız geçiriyorum. Babamı istiyorum. Başka kız çocuklarının da babasız kalmaması için ibretlik bir ceza verilmesini talep ediyorum" dedi. Şirazi'nin sözleri, duruşmayı izleyenleri ağlattı. Duruşma ertelendi.


Fatih Mehmet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:28 Kaynak: DHA
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