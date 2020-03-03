Elif'ten bir ayrılık türküsü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Elif'ten bir ayrılık türküsü - Son Dakika Magazin

Elif'ten bir ayrılık türküsü

6 saat önce

Türk halk müziğinin genç seslerinden Elif Buse Doğan, 5'inci single'ını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Elif'ten bir ayrılık türküsü, System.String[]

Türk halk müziğinin genç seslerinden Elif Buse Doğan, 5'inci single'ını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:17 
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