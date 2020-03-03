Elif'ten bir ayrılık türküsü
6 saat önce
Türk halk müziğinin genç seslerinden Elif Buse Doğan, 5'inci single'ını müzikseverlerin beğenisine sundu.
Türk halk müziğinin genç seslerinden Elif Buse Doğan, 5'inci single'ını müzikseverlerin beğenisine sundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:17
Son Dakika Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı Survivor'da Tayfun ve Nisa arasında dikkat çeken yakınlaşma Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap