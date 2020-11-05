Elif ve Ayda'nın ismi Beylikdüzü'nde parka verildi - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden saatler sonra kurtarılan Elif ve Ayda'nın ismi, Beylikdüzü'nde bir parka verildi.

Beylikdüzü Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından saatler sonra kurtarılarak tüm Türkiye'ye umut olan Elif ve Ayda'yı unutmadı. Elif ve Aydan'nın isimleri deprem toplanma alanı olarak da tasarlanan, yapımının sürdüğü bir parka verildi. - İSTANBUL