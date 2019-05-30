Elif Yakarçelik 20 Haziran'da Moda Kayıkhane'de
2 saat önce
Elif Yakarçelik'in kısa zamanda büyük beğeni kazanan ikinci albümü "Yalnız Uyuma" lansman konseri 20 Haziran Perşembe günü Moda Kayıkhane'de!
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08 Kaynak: Bültenler
Kalan Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşuyor…
İlk albümü "Geçici" ile müzik dünyasına mütevazı bir başlangıç yapan Elif Yakarçelik'in etkileyici yorumu ve özlenen caz/pop düzenlemeleri ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
Bu özel gecede Yakarçelik'in samimi vokali, etkileyici düzenlemeler ve müzisyenler ile buluşuyor."Yalnız Uyuma" albümünün lansman konseri 20 Haziran Perşembe günü saat 22.30'da Moda Kayıkhane'de!
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