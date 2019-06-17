Son Dakika Haberleri: Elif Yakarçelik 20 Haziran'da Moda Kayıkhane'de
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Elif Yakarçelik 20 Haziran'da Moda Kayıkhane'de

59 dakika önce

Bu özel gecede Yakarçelik'in samimi vokali, etkileyici düzenlemeler ve müzisyenler ile buluşuyor.

Elif Yakarçelik 20 Haziran'da Moda Kayıkhane'de, System.String[]

Elif Yakarçelik'in kısa zamanda büyük beğeni kazanan ikinci albümü "Yalnız Uyuma" lansman konseri 20 Haziran Perşembe günü Moda Kayıkhane'de! İlk albümü "Geçici" ile müzik dünyasına mütevazı bir başlangıç yapan Elif Yakarçelik'in etkileyici yorumu ve özlenen caz/pop düzenlemeleri ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

"Yalnız Uyuma" albümünün lansman konseri 20 Haziran Perşembe günü saat 22.30'da Moda Kayıkhane'de!

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
Moda
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