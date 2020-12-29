Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı

29.12.2020 19:04
Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın 7'nci katından merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitiren Elifnaz Tüten (13), toprağa verildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın 7'nci katından merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitiren Elifnaz Tüten (13), toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Zafer Mahallesi 1701 Sokak'taki sitenin apartmanında meydana geldi. Apartmanın 7'nci katındaki Elifnaz Tüten, henüz belirlenemeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyanlar, Tüten'i hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tüten, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elifnaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor Ali Tüten ile Gamze Tüten çiftinin iki çocuğundan biri olduğu öğrenilen Elifnaz'ın ölüm haberi üzüntü yarattı. Elifnaz Tüten için Kameroğlu Mehmet Özdemir Nazilli İmam Hatip Okulu Uygulama Camii'nde tören düzenlendi. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik, doktorlar, hastanede memur ve sağlık çalışanları, küçük kızın ailesi ve yakınları cenazeye katıldı. Elifnaz'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı
Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı
Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı
Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı
Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı
Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı
Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı

Nazilli Devlet Hastanesi, Zafer Mahallesi, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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